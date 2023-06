Giovani, movida molesta e impegno della Chiesa

Caro Carlino,

nel suo commento domenicale, Cristiano Bendin ha elencato i risultati positivi raggiunti dall’amministrazione, coadiuvata dalle forze dell’ordine, al riguardo della situazione negativa del GAD e in altre zone della città. Un positivo risultato, ma non si deve dormire sugli allori, l’attenzione deve essere sempre alta, suggerimenti quasi moniti a fare sempre meglio. Sono d’accordo. E’ finalmente cominciata l’estate ferrarese, insomma la movida più o meno molesta. Dopo riunioni con i tanti interessati, ecco l’ultimo provvedimento: gli street tutor. Ci saranno degli addetti identificabili dalla casacca arancione (non ho capito chi li paga) che dovranno provvedere ad “educare al rispetto del decoro urbano”, che svolgeranno “attività educativa di strada”, il tutto nei confronti del quel popolo, composto da studenti, da giovani che già lavorano, da sfaccendati che affollano Piazza Verdi, il miglio d’oro di Via Carlo Mayr, Galleria Matteotti e forse San Romano, nelle notti dedicate al “divertimento”. Dopo anni di “dibattito” , a cominciare dal lontano intervento dell’arcivescovo Negri (come puntualmente ricorda Bendin), sono ormai passate generazioni di giovani ed è mai possibile che non abbiano ancora capito come ci si deve comportare in strada di notte? Ogni anno sento parlare di riunioni, di accordi, di collaborazioni, di interventi, bilancio positivo per certe iniziative, come quella intelligente di aprire i servizi igienici dell’ex Verdi, del compiacimento recente del vicesindaco. Mi chiedo se quei giovani abbiano testa per ragionare o l’hanno persa nel bicchiere e nel telefonino, se hanno dignità e orgoglio o non si sentano offesi nel sentirsi trattare come dei minus habens e abbiano bisogno del tutore.

Pasquina Ferrari

* * *

Caro Bendin,

leggo sul suo fondo “Bene i controlli…” che non le sono noti i progetti della Diocesi di Ferrara-Comacchio “per riempire anche di senso le serate dei giovani ferraresi”. Male, malissimo. La Diocesi, se vorrà, le risponderà. Ma visto che si pone il problema, mi chiedo se un giornalista abbia provato qualche volta a salire, oltre lo “Scalone”, la scala dell’Arcivescovado o della Curia, o magari, una volta a settimana, leggere comodamente al suo computer la stampa diocesana, oppure ancora, fare un viaggetto a visitare i non pochissimi centri educativi, parrocchiali, associativi. Qualcosa scoprirebbe e sarebbe in grado di fare dichiarazioni informate anziché disinformate. Dimenticavo. Ho cercato in proposito, dopo le famose esternazioni, linee guida e iniziative di mons. Negri (un vescovo di cui ho rispettato l’autorità ma che in verità non ho amato) ma non ne ho trovate.

Angelo Artioli

* * *

Gentile Artioli, ricordare la sortita di Negri sulla movida (che fece scalpore oltre i confini di Ferrara perché toccò un nervo scoperto) non significa contrapporre il suo all’operato di Perego - sono esercizi che non mi interessano, anche perché ogni arcivescovo ha una propria personalità e specificità - mentre scrivere "non mi sono noti" significa, per l’appunto, che "non mi sono noti", non che non ci siano progetti della Chiesa di Ferrara-Comacchio. Lungi da me ogni polemica: se ci saranno, probabilmente ci verranno illustrati. Questi ultimi, peraltro, nulla c’entrano con la straordinaria attività che le singole parrocchie svolgono con (e per) i giovani, che non è messa in discussione. Per quanto riguarda le linee guida di Negri le troverà nelle decine di libri che ha scritto in vita e nella sua lunga esperienza tra i giovani, dagli esordi in Gioventù studentesca fino alla sua morte.

c. b.