Giovani pestati e rapinati dal branco I quattro minori davanti al giudice

di Federico Malavasi

Qualcuno ha parlato di una ‘banale’ zuffa tra ragazzi, qualcun altro ha detto di non essere nemmeno stato presente. Quale che sia la loro versione dei fatti, oggi potranno finalmente raccontarla al giudice. Sono fissati per mezzogiorno gli interrogatori di garanzia dei quattro minori arrestati la settimana scorsa perché sospettati di essere i responsabili di una violenta rapina avvenuta all’inizio di maggio in piazza della Repubblica a Portomaggiore. I giovani – tra i 16 e i 17 anni – sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare del gip che ne ha disposto l’accompagnamento in comunità. Il quartetto è accusato di aver pestato e rapinato due giovani pachistani, uno di 22 e l’altro di 17 anni. Il tutto per un cellulare e cinquanta euro.

I fatti risalgono alla sera del 10 maggio. I due stranieri vengono raggiunti e circondati dai quattro giovanissimi, tutti italiani. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la ‘baby gang’ avvicina i due pachistani e gli chiede di dargli tutto quello che hanno. A rafforzare la richiesta spunta anche un coltello a serramanico. Il resto è cronaca di un pestaggio in piena regola. Il più anziano dei pachistani cerca di difendere il più giovane, finendo per avere la peggio, travolto dalla furia del branco. Partono calci, pugni e bastonate. Il 22enne finisce a terra privo di sensi. Nemmeno questo basta a placare il quartetto, che continua a colpire senza sosta anche mentre il malcapitato è a terra incosciente. Una volta resisi conto che l’avversario è ormai inerme al tappeto, il branco si allontana facendo perdere le proprie tracce.

La vittima del pestaggio viene portata al pronto soccorso e, dopo le cure del caso, sporge denuncia fornendo indicazioni – insieme all’amico – sugli autori dell’aggressione. I carabinieri avviano una seria di delicate indagini che, nel giro di qualche settimana, portano a stringere il cerchio intorno ai quattro ragazzini presunti responsabili del pestaggio a scopo di rapina. Oggi, a una settimana dall’arresto eseguito lunedì scorso, gli indagati compariranno in aula dove avranno la possibilità di raccontare la propria verità su quella notte di follia oppure di rimanere in silenzio davanti alle pesanti accuse che gli vengono contestate.

Federico Malavasi