Giovani pianisti in concerto all’Abbado

Quattro giovani pianisti protagonisti oggi al secondo appuntamento di Ferrara Duo PIano Festival. Alle 10.30 al Ridotto del tea’ro comunale ’Claudio Abbado’ si esibiranno con due nuove celeberrime proposte musicali a due tastiere. La prima parte del matinée vedrà Valerio Cacciari impegnato nell’esecuzione del Concerto n. 2 in si bemolle maggiore di Beethoven con Marco Merola nel ruolo di secondo pianista. Il concerto iniziò la sua vita intorno al 1790, quando Beethoven era ancora a Bonn, ma è a Vienna che divenne immediatamente il suo biglietto da visita di virtuoso della tastiera. Il secondo appuntamento, nella seconda parte della mattinata, del Concerto n. 2 op. 40 di Mendelssohn, vedrà come solista Cosmè Umberto Zuffi e Anna Govoni come accompagnatrice al secondo pianoforte. L’opera 40 venne composta per il Festival di Birmingham del 1837 e lì fu presentata in prima assoluta con lo stesso Mendelssohn al pianoforte. La struttura è molto simile a quella del Primo Concerto e il fulcro espressivo è dato dal secondo movimento. A modo tutto personale, si ispira all’Imperatore di Beethoven, ed è senza dubbio una delle ispirazioni più sentite e toccanti raggiunte dal suo autore. Ingresso interi 3 euro, ridotti under 20, allievi di Conservatorio e soci di Bal’danza 1 euro, in vendita alla biglietteria del teatro e online. Telefono 0532202675.