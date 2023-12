’Giovani protagonisti’, ecco il centro dedicato ai ragazzi

E’ decollato a Codigoro in via Ghinatti, 57 il progetto "Giovani protagonisti", frutto di un percorso avviato due anni fa, attraverso un finanziamento riconosciuto dal Fondo sociale locale, di 300mila euro. "Il centro si compone di due locali - ha sottolineato Nicola Crimaco, comunity manager, nella sua qualità di responsabile del progetto ‘Giovani Protagonisti’ - il primo è dedicato ad attività laboratoriali e di dopo-scuola, ma in futuro sarà sviluppato anche un laboratorio di podcast e uno musicale, nel cui interno ognuno potrà portare da casa uno strumento o suonare quelli a disposizione. Il secondo locale, invece, è riservato ad intrattenimento ludico digitale con la proiezione di film o l’uso della consolle Play Station 4, per organizzare tornei. La collaborazione con il centro sociale gestito da Ancescao, già avviata, sarà per noi fondamentale, per organizzare iniziative più strutturate". Una realtà costruita grazie all’impegno sinergico dell’Asp del Delta Ferrarese e dei nove Comuni del Distretto sud est dell’Asl, aperta il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 15 alle 18, gestita dalle cooperative Serena, Open Group e Girogirotondo.