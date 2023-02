Giovani protagonisti, otto sabati in compagnia di Spazio 29

BONDENO

"Ragazzi, che primavera!": con questo titolo parte da sabato, una serie di appuntamenti serali per i giovani delle scuole medie. Saranno otto i sabati sera fra marzo e aprile pensati per i ragazzi, fra cinema, feste e aperture straordinarie di Spazio 29. "Un progetto creato in collaborazione fra il Comune, Spazio 29 e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Ad eccezione del giorno prima di Pasqua, tutti i restanti sabati saranno caratterizzati da qualche evento per i nostri giovani. Bondeno ha sempre molto da offrire in termini di spazi e servizi per i ragazzi, e certamente questi appuntamenti ripetuti e cadenzati nel tempo serviranno ai giovani da ulteriore stimolo per vivere appieno il centro storico e i contenitori loro dedicati". Dalle 20 aprirà liberamente ed eccezionalmente Spazio 29 con le sue sale tematiche dedicate ai ragazzi. Sabato 11 sarà invece la volta del grande schermo, con la proiezione presso la Sala 2000 de "Nelle pieghe del tempo". Di nuovo un’apertura straordinaria di Spazio 29 la sera di sabato 18 marzo, mentre sabato 25, presso la Sala 2000, i giovani potranno divertirsi con una festa organizzata dai coetanei del Ccrr. Aprile comincia invece con il cinema. sabato 1, sullo schermo della Sala 2000, verrà proiettato il film "Tomorrowland – Il mondo di domani".