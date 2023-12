"Giovani, siate curiosi di sapere. Per inventare il vostro cammino"

Oggi, alle 21, al Teatro Nuovo lo show conclusivo del musicfilm 7° festival delle colonne sonore. Da La La Land a La Febbre del sabato sera, da Moulin Rouge a Flashdance, le più belle colonne sonore dei musical capaci di portare il sogno del grande schermo sul palco del Nuovo. Lo spettacolo di chiusura non è solo un concerto, ma uno show a 360° dove saranno presenti performer, attori, cantanti, doppiatori di fama nazionale. Tra questi Gio’ Di Tonno e Caterina Guzzanti.

È mai stata a Ferrara, cosa le piace di questa città?

"Non ci sono mai stata. Mi ritaglierò del tempo per passeggiare un po’", risponde Caterina Guzzanti, attrice, comica, imitatrice. Sorella degli attori Corrado e Sabina Guzzanti, fa il suo esordio televisivo al Pippo Chennedy Show, con Serena Dandini. Era il 1997.

L’iniziativa è dedicata ai giovani, ci sono prospettive per loro nel mondo dello spettacolo

"I giovani penso che debbano trovare la loro strada in maniera molto più autonoma di prima. Presto molti mestieri come li abbiamo conosciuti noi non esisteranno più. E’ una sfida, quella di inventarsene di nuovi trovando la propria strada tra le infinite opportunità creative, anche nel mondo della scrittura e dello spettacolo"

Racconti i suoi primi passi

"Ho iniziato a 21 anni su Raidue con il Pippo Kennedy show e poi non mi sono più fermata!"

Dia un consiglio a chi vuole intraprendere questa strada

"Il mio suggerimento è quello di essere curiosi di sapere, di andare sempre a vedere ciò che fanno gli altri per inventare il proprio cammino"

Il suo prossimo spettacolo?

"Sarò il 21 e 23 dicembre all’Alcazar di Roma con La scoria infinita di Arianna Gaudio poi a gennaio a Perugia e Bari".

La pandemia è passata, possiamo parlare di piena ripartenza

"Sì. Anche se finito il periodo surreale del lockdown si sono scatenate due guerre devastanti per le nostre menti, sensibilità, economie… Si ha sempre l’impressione di vivere in un’enorme emergenza che finisce per cronicizzarsi nelle nostre ansie".