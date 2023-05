Giovani sull’attenti Trenta nuovi carabinieri entrano in azione, "Baluardo del territorio"

Tante sono le sfide che attendono i carabinieri che hanno appena terminato le scuole allievi in tutta Italia, a cominciare dalla battaglia per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Una chiamata alla quale questi giovani hanno risposto presente già nel momento in cui hanno deciso di indossare la divisa, divisa che è un simbolo della patria con le mostrine che luccicano, la fiamma impressa sul cappello. Il comandante provinciale proprio l’altro giorno ha ricevuto e accolto i militari neo-assegnati, uno squadrone che va ad accrescere il numero di carabinieri che si muovono sul nostro territorio. Nella mattinata, presso il comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, il comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano, ha incontrato i nuovi militari che, a conclusione del 141° corso allievi carabinieri effettivi dell’Arma dei carabinieri, sono stati assegnati al territorio della Provincia estense. Un dispositivo importante, circa trenta uomini e donne provenienti dalle scuole allievi di Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria, Taranto e Torino. Saranno loro che andranno a rinforzare i presidi fondamentali dell’Arma sul territorio, ossia le Stazioni Carabinieri, vero fulcro ed autentica espressione della vicinanza del’Arma al cittadino. L’assegnazione, dimostrazione della particolare attenzione del Comando Generale per la Provincia di Ferrara, consentirà non solo di incrementare la presenza dell’Arma nei territori provinciali, ma anche una rimodulazione, secondo criteri di aderenza alle esigenze del cittadino, degli orari di apertura delle caserme, contemperando le necessità della popolazione di poter fruire di Stazioni accessibili nelle fasce di maggiore interesse, con la volontà dell’Arma di proiettare sul territorio il maggior numero possibile di pattuglie, per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità.