"Giovani tra sfide e inquietudini. Vi racconto le mie ‘Verdissime’"

Oggi alle 17 Daniela Gambaro presenta ‘Verdissime’ alla libreria Ubik di via San Romano 43. L’autrice dialogherà con Samanta Picciaiola. Sceneggiatrice per cinema e Tv (per citare solo alcune serie ‘Tutto chiede salvezza’, ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ e ‘Lidia Poet’), e scrittrice. Gambaro ha appena pubblicato per Nutrimenti ‘Verdissime’, la sua seconda raccolta di racconti. Con la precedente, ‘Dieci storie quasi vere’, ha vinto il Premio Campiello opera prima nel 2021.

Gambaro, chi sono queste verdissime? Vuole raccontarcele?

"Sono giovani personaggi verdi, per età o per indole. Ci sono bambine che affrontano un lutto e lo elaborano in maniera personale, nel corso di un anno di puntigliose indagini e ricostruzioni, come piccole investigatrici. C’è una ragazzina che vende vermi ai pescatori, fa da mamma ai suoi fratelli e sovverte gli equilibri nel gruppo di coetanei. C’è chi aspetta a lungo il primo bacio ma per vari motivi non potrà mai a raccontare com’è stato. Chi pensa di aver incontrato

il sosia dell’Uomo Tigre. Ci sono anche dei verdissimi, come il ragazzo che disegna come Picasso ma non ha il coraggio di dichiararsi alla ragazza di cui è innamorato".

C’è una protagonista a cui è maggiormente legata?

"Axenia è un personaggio che amo particolarmente e che ritorna nei racconti. Pur essendo una donna adulta conserva la freschezza e la capacità di stupirsi delle protagoniste più giovani. Fa la tata in una famiglia che le affida la cura di Thomas, adolescente inquieto con fidanzata disinibita e sfidante. Axenia, chiamata al compito di guardiana, ne diviene dapprima il bersaglio e poi, inaspettatamente, il punto di riferimento".

Gli adulti, per queste giovani personagge, spesso non sono punti di riferimento adeguato. Stiamo assistendo a una crisi di genitorialità e più in generale a una mancata presa di responsabilità del mondo adulto?

"A volte gli adulti riescono nel compito di porsi come punto di riferimento, altre volte non capiscono le esigenze delle ragazze e dei ragazzi. Credo che sia sempre stato così, dipende dalle situazioni e dalla fortuna, ieri come oggi. Il fuoco dei racconti non è l’incapacità degli adulti ma la forza intrinseca delle protagoniste, di questi giovani arbusti che hanno in sé tutte le risorse per crescere e farcela, andando oltre le difficoltà che ogni bosco presenta. La sfida del mondo adulto è quella di riconoscere le potenzialità che possiedono, aiutarle a diventare l’albero che sono".

Le sue verdissime sono ragazze che trovano il loro modo di stare al mondo, di affacciarsi alla vita e di crescere. Sono tutte protagoniste che vivono negli anni 80-2000. È possibile fare un confronto con le verdissime di oggi?

"Le nuove verdissime sono più consapevoli della propria forza e dei propri diritti. Incontrano sfide nuove, con complessità differenti. Ma le loro esigenze rimangono le stesse. Hanno bisogno di radici solide ed esempi positivi, non di qualcuno che si sostituisca a loro nel compito e nella sfida del crescere".

Scrivere è il suo mestiere. Perché la forma narrativa del racconto?

"Il racconto è una forma espressiva affascinante, che concentra il ‘molto’ in poco spazio, facendo intravedere qualcosa e mettendo in moto la curiosità verso la porzione di racconto mancante".