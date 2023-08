di Davide

Nanni *

All’alba dell’11 agosto 1944,

nei pressi del cimitero monumentale della Certosa, furono fucilati sette antifascisti: Tersillo Sivieri, di anni 31; Guido Droghetti, di anni 30; Amleto Piccoli, di anni 32; Gaetano Bini, detto “Mario”, di anni 50; Guido Fillini, di anni 46; Romeo Bighi, di anni 21; Renato Squarzanti, di anni 29. Un altro prigioniero, Giovanni o Jovanti Balestra, riuscì a fuggire e sopravvisse.

I sette furono vittime della feroce rappresaglia organizzata dai fascisti ferraresi dopo l’uccisione del maresciallo Mario Villani, poliziotto inviso alla popolazione che aveva perseguitato con tenacia gli oppositori al regime e collaborato attivamente con l’occupante tedesco. Tutti erano politicamente impegnati nel movimento comunista clandestino, molti lavoravano alla fabbrica di gomma sintetica che nel dopoguerra assunse il nome di Montecatini.

Il 20 agosto, nello stesso luogo furono uccisi dopo tremende torture altri due giovani partigiani: Donato Cazzato, di anni 22, e Mario Zanella, di anni 26. Al triste elenco delle vittime, uccise senza alcun processo e colpevoli solo delle loro idee politiche, occorre aggiungere il gappista Mario Bisi, nome di battaglia “Arturo”: morì in circostanze non chiarite mentre si trovava ancora in Questura, ammanettato, probabilmente a seguito delle torture subite. È importante coltivare la memoria del loro sacrificio ma anche ricordare le loro giovani vite spese al servizio di un ideale, in tempi che vedono maldestri tentativi di riscrivere la storia della Resistenza e troppi giovani fuggire l’impegno politico considerandolo inutile alla soluzione dei loro problemi. La politica, come scrisse il partigiano Giacomo Ulivi prima di essere ucciso, “siamo noi stessi” e ciò che di più caro ci riguarda: siano la nostra tranquillità familiare o la dignità di un lavoro giustamente retribuito, un presente meno precario o il futuro di un pianeta che mostra ogni giorno la gravità dei cambiamenti climatici in atto.

* consigliere comunale PD

(riflessione condivisa con tutto il gruppo consiliare)