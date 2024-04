Giovanissimi in campo nel ’Memorial Perini’

Ventotto squadre, quattrocento bambini e bambine suddivisi nelle categorie Esordienti maschili, Esordienti femminili, Aquilotti small e Aquilotti big. Sono solo alcuni dei numeri del primo Memorial ‘Rodolfo Perini’ di minibasket che è stato presentato ieri a Palazzo Bellini. Un evento di sport, socialità e divertimento, quello organizzato dalla società cestistica Vis 2008 e Vis Rosa che si terrà dal 25 al 28 aprile tra gli impianti sportivi di Comacchio, Codigoro e Lagosanto. A presentare l’evento, ieri, sono stati il presidente di Vis 2008 Asd Filippo Bertelli, affiancato dalla dirigente del Settore Sport e Turismo del Comune di Comacchio Barbara Rovetti, dal delegato provinciale Fip Giorgio Bianchi, dal titolare dell’Holiday Village Florenz Gianfranco Vitali, dal presidente di Basket Comacchio Enrico Luciani e da Franca Marzocchi, moglie dell’indimenticato Rodolfo Perini (grande protagonista del basket ferrarese e non solo, scomparso nel 2017).

Presenti anche l’assessore allo Sport e al Turismo di Comacchio Emanuele Mari, l’assessore allo Sport del Comune di Codigoro Samuele Bonazza e il vicesindaco con delega allo Sport di Lagosanto Giacomo Esposito. Come ricordato dalla dirigente del Comune di Comacchio Barbara Rovetti, il torneo si inserisce in un periodo caratterizzato da diversi appuntamenti dedicati allo sport sul territorio e rappresenta un’occasione per promuovere lo sport giovanile, nonché per far conoscere e valorizzare il territorio che lo ospita.

Filippo Bertelli ha spiegato che questa prima edizione del Memorial rappresenta una "start-up", "con l’obiettivo di riproporre e far crescere la manifestazione nei prossimi anni. Per organizzarlo, abbiamo trovato grande disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, delle associazioni del territorio e degli sponsor. Tra l’altro, tutti i piccoli atleti avranno la possibilità di partecipare ad una gita guidata nelle Valli di Comacchio". Proprio sulla valenza dell’evento in termini di promozione del territorio si è soffermato Gianfranco Vitali: "La manifestazione contribuirà a far conoscere le bellezze del Delta. Parliamo di circa 2mila presenze in tre giorni, con importanti riflessi per l’indotto: famiglie che non sono mai state da noi e potranno in futuro scegliere il nostro territorio per trascorrere le vacanze". Giorgio Bianchi, così come il presidente di Basket Comacchio (che presenzierà con due squadre) Enrico Luciani si sono soffermati sulla figura di Rodolfo Perini, tra coloro che hanno dato tantissimo al movimento della pallacanestro nel Ferrarese e non solo. Franca Marzocchi, nel ringraziare a nome della famiglia tutti coloro che sono impegnati nell’organizzazione del torneo, ha ricordato come il marito credesse "molto nello sport giovanile e sul suo ruolo nella crescita di bambini e ragazzi. Tutti i bambini coinvolti giocheranno, impareranno e si divertiranno".

V alerio Franzoni