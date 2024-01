Giovanni Battista Riccioli, l’astronomia e l’antiporta dell’"Almagestum novum"

Nel corso dell’assemblea dell’Associazione Amici dei musei e monumenti ferraresi, tenutasi a Spazio Crema il 6 dicembre scorso, Maurizio Villani ha tenuto una relazione sul tema “L’antiporta dell’Almagestum novum di Giovanni Battista Riccioli”. Nato nel 1598 a Ferrara, o più probabilmente a Stellata di Bondeno, Riccioli entrò nella Compagnia di Gesù nel collegio di Ferrara, dove insegnò di fisica e di teologia prima di trasferirsi a Parma e a Bologna.

Riccioli, non molto conosciuto nella sua città, ha raggiunto fama internazionale per le sue opere, la principale delle quali è l’Almagestum novum, pubblicata nel 1651 e considerata da molti il lavoro scientifico più ragguardevole dei Gesuiti durante il Seicento. L’opera va contestualizzata nel dibattito suscitato dalla rivoluzione astronomica avviata a metà del Cinquecento da Niccolò Copernico e fu scritta con lo scopo di fare una “ricostruzione” dell’astronomia che tenesse conto del progresso scientifico, sostituendo l’Almagestum di Claudio Tolomeo, il testo di astronomia più importante dell’antichità ormai superato. Riccioli si trovava in una situazione non semplice: come gesuita doveva tener conto delle due condanne per eresia pronunciate dal Santo Uffizio contro il Copernicanesimo nel 1616 e nel 1633; d’altro canto si mostrò convinto della fondatezza del modello copernicano e delle scoperte di Galileo in campo astronomico e fisico (dal campanile della chiesa del Gesù di Ferrara ripeté gli esperimenti della caduta dei gravi).

La rappresentazione per immagini di queste complesse vicende è il tema dell’antiporta del volume di Riccioli. "In quella che viene considerata la più bella immagine astronomica di tutti i tempi, è rappresentato il dibattito tra i diversi sistemi astronomici che nel XVII secolo accese gli animi degli scienziati europei" [http://museoastronomico.brera.inafit/giovanni-battista-riccioli-almagestum-novum-1651/]. L’antiporta fu opera di Francesco Curti, noto incisore bolognese del secolo XVII, uscito dalla scuola del Guercino. La composizione iconologica è molto complessa: ci soffermiamo su alcuni particolari.

In alto a destra sono visibili le rappresentazioni di Saturno con gli anelli, quella di Giove con le quattro lune, quella della Luna con la sua superficie scabra: tutte scoperte fatte da Galileo con l’osservazione attraverso il cannocchiale. In basso il personaggio disteso è Tolomeo con il modello geocentrico gettato a terra perché ormai superato. Le due figure centrali sono, a sinistra, Argo, simbolo dell’astronomia osservativa; a destra Astrea, simbolo dell’astronomia teorica, che regge in mano una bilancia con la quale soppesa due sistemi del mondo, uno eliocentrico e uno geo-eliocentrico.

Quest’ultimo, elaborato dal Riccioli, appare di maggior peso rispetto al sistema copernicano. Esso mira, da un lato, a salvare il geocentrismo difeso dalla Chiesa, dall’altro, intende tener conto delle scoperte scientifiche confermative dell’eliocentrismo. Nel sistema di Riccioli la Terra resta al centro dell’Universo; intorno a essa ruotano direttamente la Luna, il Sole, Giove, Saturno e le stelle fisse; mentre intorno al Sole ruotano Mercurio, Venere e Marte.

Nell’Almagestum novum Riccioli e il suo collaboratore Francesco Maria Grimaldi pubblicarono due mappe della luna che hanno una grande importanza storica, giacché fornirono la base del sistema di nomenclatura di 248 siti lunari tuttora in uso. Una riproduzione di queste mappe oggi è esposta l’ingresso del National Air and Space Museum di Washington.

Maurizio Villani,

vicepresidente degli Amici dei musei e monumenti ferraresi