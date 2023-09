Giovanni Boldini, un'opera in mostra a Torino da Ferrara

Una nuova mostra accoglierà un’opera delle collezioni civiche del pittore ferrarese Giovanni Boldini. Mentre il ritratto de ‘La contessa de Leusse’ (1889-90), celebre capolavoro dell’artista, si prepara a mostrarsi – tra pochi giorni – al pubblico di Genova, un’altra famosa opera del grande interprete della Belle Époque, dalle collezioni civiche di Ferrara sarà in esposizione a Torino, per la mostra ‘Liberty. Torino capitale’, a palazzo Madama dal 24 ottobre al 4 giugno. La giunta, su proposta dell’assessore Marco Gulinelli, ha infatti deliberato il via libera al prestito del dipinto ‘Fuoco d’artificio’, appartenente al museo Boldini, al capoluogo piemontese. Si tratta di un olio su tela del 1890 circa, di due metri d’altezza per circa un metro di larghezza. Così, dopo Parigi, Bologna e Asti, Boldini torna ad essere il cuore di esposizioni nazionali e internazionali.