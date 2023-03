"Giovanni Paolo II, un gigante dell’Est"

Il momento più profondo, ieri sera durante la presentazione del suo libro, Pier Ferdinando Casini lo raggiunge quando parla del suo rapporto con i pontefici. "Indubbiamente – spiega – quello a cui sono più legato è Giovanni Paolo II, un gigante che veniva dall’Est e che contribuì a far crollare il comunismo. Francesco è figlio della sua epoca, ma senza di lui molti problemi gravissimi come la pedofilia avrebbero investito la Chiesa e probabilmente l’avrebbero trascinata in un vortice". È figlio del suo tempo anche per "come affronta il tema dei migranti, che coinvolge tutti e che non può essere gestito dai singoli Paesi ma ha una portata molto più ampia". Benedetto, d’altra parte, "venne considerato un conservatore bavarese. In realtà, a ben guardare, fece il gesto più rivoluzionario della storia moderna della Chiesa".