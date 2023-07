Giovedì 6 luglio, prende il via ad Argenta "I Giovedì del Chiostro" tra libri e musica

Giovedì 6 luglio prende il via ad Argenta la rassegna "I giovedì del chiostro", quattro serate al Centro Culturale Cappuccini dedicate ai libri e alla musica. Si inaugura la rassegna con la presentazione di "Pink Moon", una graphic novel dedicata al chitarrista e cantautore inglese Nick Drake realizzata da Gianfranco Vanni –Collirio, che dialogherà con Federico Felloni e sarà accompagnato dalle chitarre degli "Steven in the forest", in collaborazione con la Scuola di Musica Solaris di Argenta. Giovedì 13 si continua con una serata dedicata alla musica: "Da Paganini a Piazzolla", è il titolo del concerto di Roberto Noferini (violino) e Donato D’Antonio (chitarra) organizzato dal circolo Amici della Musica Zagagnoni di Argenta, che spazierà nell’ampio repertorio cameristico dedicato alla chitarra e al violino composto tra l’Otto e Novecento. Gli ultimi giovedì del mese sono dedicati a due presentazioni di libri: giovedì 20 è il turno di "Titanio", di Stefano Bonazzi che, dialogando con Gianluca Battisti, condurrà gli spettatori nelle viscere delle pulsioni e dei sogni dell’adolescenza.