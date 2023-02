Giovedì al teatro Arena il film ’I nostri eroi’, girato a Codigoro

Dopo l’anteprima nazionale a Roma, in occasione del festival “Alice nella Città”, approda finalmente al teatro comunale “Arena”, il film “I nostri ieri”, girato quasi interamente a Codigoro, dal regista Andrea Papini. La speciale prima regionale sarà proiettata giovedì 9 febbraio, alle ore 20, in presenza di alcuni protagonisti di questa straordinaria avventura cinematografica, dallo stesso Papini, al produttore, per Atomo Film, Antonio Tazartes. Sarà presente anche Fabio Abagnato, responsabile di Emilia Romagna Film Commission. Il film patrocinato dal Comune di Codigoro, è sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, da Emilia Romagna Film Commission e dalla Regione Lazio -Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo.

I residenti nel territorio comunale di Codigoro potranno assistere alla speciale proiezione del film, beneficiando del prezzo ridotto (pari a 5 euro). Protagonista del film è un volto amato dal piccolo schermo, Peppino Mazzotta (foto), braccio destro di Luca Zingaretti ne “Il Commissario Montalbano.