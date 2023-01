Giovedì mattina lavori sulla rete idrica

Per lavori di manutenzione alla rete idrica programmati dalla società Cadf, giovedì dalle 8.30 alle 12 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile nel territorio di Copparo. Interessate saranno le vie A. Grandi, P. Togliatti, G. Matteotti, A. Gramsci, Piazzetta Tulipano, via Largo della Repubblica, via B. Buozzi e via F. Cervi. Come viene precisato da parte della società Cadf, potranno verificarsi dei cali di pressione anche nelle vie e nelle località limitrofe a quelle indicate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo, lasciando scorrere l’acqua per qualche istante. In caso di pioggia, l’intervento verrà rinviato a data da destinarsi. Per rimanere aggiornati sulle sospensioni programmate del servizio idrico, gli utenti possono iscriversi al servizio Sms tramite la pagina web della società Cadf (www.cadf.itsms-iscriviti) e ricevere così tutti gli aggiornamenti e informazioni del caso.