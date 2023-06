Gipsy Guitar in Memoria di Mario Maccaferri, Prossimo Appuntamento Lunedì 3 Luglio a Ferrara Lunedì 3 luglio a Ferrara, in memoria di Mario Maccaferri, si terrà "Gypsy Guitar" con il popolare chitarrista jazz manouche Maurizio Geri Trio. Ingresso ad offerta libera per le organizzazioni di volontariato. Mostra di chitarre e strumenti dedicata a Maccaferri.