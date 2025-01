Gira in centro armato di bastone: denunciato

Girovagava per le vie di Cento in possesso di un bastone, gridando frasi senza senso. Alcuni cittadini, che nella fredda mattinata invernale dello scorso 15 gennaio lo hanno incrociato nella centralissima via Guercino, hanno chiamato intimoriti la compagnia di Cento. I militari hanno subito individuato l’uomo nella vicina via Provenzali. Si tratta di un quarantenne del posto già conosciuto dai carabinieri, che è stato trovato in possesso di un bastone con alle estremità dei dischi metallici e pertanto denunciato alla procura estense per porto di oggetti atti ad offendere.