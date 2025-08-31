Gira per il paese con un coltello in auto, scatta la denuncia

Sono 4 le persone denunciate dai Carabinieri di Tresignana che, nel corso del fine settimana hanno intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, comprese frazioni e arterie principali, vero crocevia tra le località di mare e la città. I controlli, avvenuti principalmente in tarda serata, hanno interessato soprattutto i locali maggiormente frequentati dai più giovani, allo scopo di contrastare il consumo di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo hanno fatto emergere presunte irregolarità in materia di stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcool e armi, nello specifico: un 50enne, mentre percorreva le vie centrali di Tresigallo a bordo della propria autovettura, è stato controllato e trovato in possesso di un coltello da cucina molto affilato ed appuntito, custodito stranamente tra i due sedili anteriori, quasi a portata di mano. Per l’uomo, che non è riuscito a fornire delle valide giustificazioni sul porto, è scattato l’immediato sequestro dell’arma bianca ed è stato denunciato per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Due uomini, di 30 e 40 anni, sottoposti ad un test etilometrico durante i serrati controlli alla circolazione stradale, sono risultati positivi e con valori ben oltre la norma. Ai due automobilisti è stata immediatamente ritirata la patente e sono stati denunciati per lo stato di ebrezza.

Un 40enne avventore di un bar particolarmente affollato, non è passato inosservato durante un controllo del locale da parte dei militari. L’uomo, dall’atteggiamento sospetto, è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha dato immediato riscontro a quanto notato dai militari, infatti aveva addosso due dosi di marjuana e due di cocaina. Pertanto, lo stupefacente è stato sequestrato mentre per il 40 enne è scattata una denuncia per l’ipotesi di reato di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.