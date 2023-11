’Giro del martedì’, ancora tanti giovani

A Cento e frazioni Halloween è stato un modo per invitare le famiglie ad uscire, vivendo il centro storico in modo diverso e intanto stuzzicare a entrare nei negozi o a consumare nei bar. Quella che si è vista è stata infatti una piazza Guercino viva di famiglie e bambini in costume tra laboratori, dolcetto scherzetto e la bella iniziativa del Comitato Commercianti con il gioco legato alle vetrine. A Cento così come in alcune frazioni dove fin dal pomerriggio erano state organizzate iniziaative. Una serata che poi ha lasciato spazio ai più grandi, in centro a Cento per il Giro del Martedì, organizzato dal Tavolo dei Giovani, ancora una volta con grande successo. L’iniziativa stavolta è stata al bar Colazione da Tiffany, coon tantissimi giovani che però, l’indomani, hanno fato destare qualeche osservazione dai vicini di negozio. "Non è bello arrivare al lavoro e ritrovarsi questa situazione – fa presente sui social la Farmacia con tanto di foto – Sicuramente è stato un bel giorno di festa ma se alla fine i risultati sono vetri rotti ovunque, urina, bottiglie vuote, fioriere rotte e pavimento in condizioni pietose, forse qualcosa è da rivedere". E l’invito a ripulire e ripagare i danni.

l.g.