Giro del mondo in trenta stand

Taglio del nastro ieri pomeriggio dell’International Street food, manefistazione con oltre 30 stand da tutto il mondo. L’iniziativa prosegue fino a domani nella splendida cornice di piazza Ariostea. La kermesse, che già ieri ha fatto segnare un bel successo di pubblico, era dedicata alle diverse tradizioni culinarie. "Tra gli obiettivi quello di valorizzare anche le imprese locali. Si tratta di un format trasversale per tutti", le parole del presidente Airs, Orofino. A Ferrara rappresentate, nei circa 35 stand che animeranno la meravigliosa piazza Ariostea, tantissime cucine. Da quella venezuelana a quella argentina, passando per quella greca. Ci sarà uno stand, ad esempio, dedicato alla preparazione dello smash burger. Fondamentali anche i birrifici, questi di tradizione italiana per esempio. Oppure la birra verde che viene prodotta a Praga. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. Senza dimenticare le aziende locali. "Il coinvolgimento delle realtà locali è fondamentale. Quella di Ferrara è una bella esperienza grazie alla preziosa collaborazione di Confartigianato e della disponibilità assoluta dell’amministrazione comunale". Al taglio del nastro erano presenti ieri i vertici di Confartigianato, presidente provinciale Graziano Gallerani e segretario Paolo Cirelli, l’assessore al bilancio del Comune Matteo Fornasini, e il promotore dell’evento, presidente Airs, Alfredo Orofino.