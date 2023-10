Giro dell'Emilia a Cento: le cicliste per le vie della città

CENTO

Anche quest’anno Cento è stata una delle località attraversate dal Giro dell’Emilia, nel suo percorso dedicato alle donne élite, campionesse del pedale che partite da Carpi, si sono poi sfidate sulla doppia ascesa a San Luca a Bologna. Una corsa che ha destato curiosità ma anche appuntamento fisso lungo la strada per i tifosi, i quali anche nel centese hanno accolto le ragazze tra gli applausi. La corsa è transitata attorno alle 12.15 arrivando da San Matteo della Decima per poi toccare la rotonda ‘del Morando’, infilarsi veloci per via Curato, poi sfilare su via Bologna e scomparire sul ponte sul Reno verso Pieve. Campionesse che si sono presentate in gruppo e a velocità decisamente sostenuta tanto da non far uscire nemmeno una fuga per molti km. La battaglia è stata sulColle della Guardia dove a vincere in solitaria la danese Cecilie Uttrop Ludwig bissando il successo del 2020, con la compagna Marta Cavalli alle spalle seguita da Juliette Labous (Dsm).

l.g.