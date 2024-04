Giro di prostituzione: "Chiedevano il ‘pizzo’ per il posto in strada". In tre a processo

Controllavano il giro di prostituzione tra via Bologna e via Wagner, chiedendo alle ragazze una quota fissa per poter occupare lo spazio sulla strada. Non una vera e propria organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ma un gruppo formato da ‘piani paralleli’ che si intersecavano, con donne sfruttate che a loro volta sfruttavano. Sotto la lente della procura sono finiti sette soggetti (sei albanesi e un italiano), accusati a vario titolo di sfruttamento della prostituzione.

La maggior parte di essi ha deciso di definire la propria posizione con riti alternativi, ma i soggetti ritenuti al vertice del ‘sistema’ – due donne e un uomo tutti di nazionalità albanese tra tra i 48 e i 52 anni –, hanno scelto la via del processo. L’ultimo filone giudiziario della vicenda è approdato ieri mattina davanti al collegio giudicante. I capi di imputazione sono in tutto sei. Secondo l’impianto accusatorio, tra il 2019 e il 2020 gli imputati avrebbero sfruttato la prostituzione di alcune ragazze connazionali chiedendo parte del provento dell’attività, fornendo loro portezione contro eventuali aggressori e vigilanza nel caso di controlli delle forze dell’ordine, oltre a offrirgli alloggio e trasporto per raggiungere il luogo di lavoro.

In particolare, i tre imputati approdati a dibattimento sarebbero quelli che raccoglievano il ‘pizzo’ per garantire alle ragazze il posto sulle strade del sesso controllate dagli albanesi. Le tariffe, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano di 150 euro a settimana. Il gruppo fu sgominato da un’inchiesta dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Barbara Cavallo. L’udienza di ieri è stata dedicata all’ascolto di alcune testimonianze. Una delle testimoni sentite ha ripercorso il periodo in cui si prostituiva a Ferrara, ricostruendo i propri rapporti con alcuni degli imputati, soprattutto con l’uomo, ritenuto dagli inquirenti il vero capo del gruppo. "Mi prostituivo per la strada – ha spiegato la giovane albanese rispondendo alle domande delle parti –. Ho continuato a farlo per lui fino al 2019. Mi fidavo. Gli davo tutti i soldi e lui mi lasciava soltanto venti o trenta euro per le mie spese personali". La ragazza ha riferito che, sulle prime, l’imputato le aveva fatto credere di avere una relazione sentimentale con lei, salvo poi accorgersi che in realtà le cose stavano diversamente.

"Molte volte mi prendeva i soldi dalla borsetta – ha aggiunto – e litigavamo. In un’occasione si era preso anche i miei documenti. Io scappavo e lui mi cercava e veniva a riprendermi". Verso la fine della deposizione, la testimonianza si è fatta drammatica. La donna ha infatti riferito di pecosse subite dall’imputato e, addirittura, di un aborto avvenuto a seguito delle botte. "Ero rimasta incinta – ha dichiarato in aula –. Dopo un litigio lui mi ha picchiata e io ho perso il bambino".