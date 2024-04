Giro di soldi falsi, blitz anche a Ferrara Banda di falsari legata al clan Mazzarella di Napoli smantellata per aver diffuso 60 milioni di euro contraffatti in Europa, con banconote da 50 e 100 euro di alta qualità. Operazione dei carabinieri con 63 misure cautelari emesse a Napoli e coinvolgimento della guardia di finanza in Italia. Banconote vendute a 10 e 5 euro, beni sequestrati per un milione di euro.