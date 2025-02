Giro di vite agli stranieri irregolari: "Monitoraggio fondamentale"

Altro giro di vite all’ospitalità irregolare a Portomaggiore. In settimana Paolo Orlandi (in piedi nella foto) del settore edilizia dell’Unione dei Comuni "Valli e Delizie" ha presentato a un convegno a Cna Ferrara il sistema che il Comune di Portomaggiore ha messo in piedi dal 2022 per il monitoraggio delle dichiarazioni di ospitalità dei cittadini stranieri. "Si tratta – afferma il sindaco Dario Bernardi – di una dichiarazione obbligatoria per legge, che in alcune situazioni ci porta a identificare appartamenti sovraffollati o con alta turnazione, perché ospitano lavoratori che possono trovarsi in condizioni di sfruttamento. Questo monitoraggio è fondamentale per identificare immobili che poi saranno oggetto di controlli ed eventuali sanzioni da parte della nostra Polizia Locale e dei Carabinieri. Grazie a Paolo per la sua professionalità, che abbiamo orgogliosamente portato oggi all’attenzione di altri uffici e amministrazioni".

L’intervento del primo cittadino ha stimolato un commento del segretario portuense della Lega, Massimo Contarini: "Sindaco, ci sa dire qual è la percentuale di cittadini stranieri che fanno la ’dichiarazione di ospitalità’ quando prendono in casa altri loro connazionali? Se non la fanno, chi lo viene a sapere? Non sarebbe meglio affiancare anche un sistema di segnalazione del vicinato?". Bernardi è conciliante: "Naturalmente le segnalazioni del vicinato vengono tenute in conto, e quasi sempre corrispondono ai risultati della mappa di monitoraggio". Il sindaco poi è tornato sul cosiddetto cruscotto.

"E’ una mappa online, dove teniamo traccia di tutti i dati delle dichiarazioni di ospitalità; possiamo quindi effettuare controlli mirati nei casi di maggiore viavai e sovraffollamento presunto, controlli che effettua la nostra Polizia Locale assieme alle forze dell’ordine. Abbiamo elevato decine di sanzioni per mancata comunicazione di ospitalità, per diverse migliaia di euro, trovando e identificando persone che non avevano titolo ad occupare quegli alloggi. Abbiamo fatto ordinanze di inagibilità e fermato cantieri abusivi e anche emesso recentemente una ordinanza di sgombero. Naturalmente non è semplice e c’è tanto lavoro, e le leggi nazionali purtroppo non danno margini di manovra sufficienti".

Franco Vanini