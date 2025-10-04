Giro di vite allo spaccio. Getta la droga e scappa, baby pusher denunciato

Un minorenne egiziano denunciato per detenzione ai fini dello spaccio. Non conosce sosta l’attività della Polizia Locale Terre Estensi orientata alla prevenzione e al contrasto alla circolazione di sostanze stupefacenti. A cadere nella rete degli agenti, questa volta, è stato un 17enne segnalato dai cittadini che avevano notato un capannello di ragazzi intenti a fare uso di sostanze in pieno giorno. Così, all’arrivo della chiamata, un pattuglia cinofila della Polizia Locale è stata inviata in piazzetta Cacciaguida per approfondire. E a fare le spese della spedizione è stato proprio l’adolescente, che alla vista degli agenti ha pensato bene di infilare le mani in tasca e gettare quanto nascondeva dietro di sé. Un’azione che non è passata inosservata agli operatori.

"La sicurezza dei cittadini ferraresi passa anche, e soprattutto, dalla collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine – evidenzia l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti –. La vicenda porta nuovamente alla luce il fatto che è fondamentale segnalare qualsiasi situazione dubbia. L’illegalità prolifera dove c’è indifferenza e questa circostanza insegna che chiamare tempestivamente è decisivo e può concretamente contribuire a debellare fenomeni di spaccio e di microcriminalità. Grazie alla prontezza degli agenti che sono accorsi sul posto e ai segnalatori. Questo clima di fiducia nei confronti della Polizia Locale è fondamentale per una città che vuole continuare ad essere sicura".

La sensazione di potersi prendere gioco degli agenti è durata pochi istanti per il giovanissimo. Notato il gesto, Aaron ha portato a colpo sicuro la sua conduttrice a scoprire i due involucri gettati in mezzo all’erba. Una volta recuperati, è stato accertato che la sostanza era hashish. Trattandosi di un minore, il soggetto è stato affidato a persone delegate ad esercitarne la potestà genitoriale. L’attività antispaccio è importante che punti a fermare sul nascere il consumo di droga fra i più giovani.