Giro di vite sui falò in spiaggia. C’è l’ordinanza del sindaco Negri

Stasera vigilia di ferragosto e, come spesso succede lungo le spiagge dei sette lidi, ci saranno gli immancabili falò dei ragazzi. Tuttavia questa pratica è vietata sia da un’ordinanza del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri ma anche dalle indicazioni fornite del capo distaccamento della caserma dei Vigili del Fuoco della cittadina lagunare Giancarlo Lambertini nonché uno dei soli tre Dos (Direttore della Operazioni di Spegnimento) della provincia di Ferrara.

Il primo cittadino ricorda anche come oltre ai divieti indicati nell’ordinanza, per la prevenzione del rischio incendi boschivi, sia previsto, "a Lido di Spina, anche il divieto di accesso allo stradello che porta al retrospiaggia, nel tratto che collega lo stabilimento balneare Le Piramidi con il bagno Giamaica". Nella propria ordinanza Negri evidenzia, tra gli altri, il divieto di "accendere fuochi di ogni genere" ed anche sulle spiagge come sia "vietato accendere falò; fare preparativi per l’accensione di falò quali: buche e/o accatastamento di legname e introdurre generatori di corrente e/o apparecchiature alimentati da combustibili".

Lambertini, sottolineando la giustezza e l’approvazione di quanto disposto dal sindaco, ricorda come non si possano fare dei barbecue "se non nelle zone appositamente prescritte per questa attività da specifiche tabelle". L’impegno profuso di giorno, nei fine settimana, in accordo con la Capitaneria, per un controllo di eventuali incendi, grazie al servizio svolto dal mare dai propri colleghi, da dove è più facile osservare tempestivamente rivoli di fumo che si alzano dalle zone pinetate.

"Non dimentichiamo mai - precisa ancora il capo distaccamento dei vigili del fuoco di Comacchio - come anche da un semplice falò accesso sulla spiaggia col caldo e la conseguente siccità della quale sono vittime le zone boscate spesso poco distanti dalla spiaggia se non a ridosso, delle semplici faville di fuoco, trasportate dal vento, possano poi tradursi in un incendio".

Negli scorsi anni non sono mancati tragici episodi come quelli di un ragazzo che tentando di saltare il falò accesso in spiaggia con gli amici, ha sbagliato il balzo finendo in mezzo alle fiamme e riportando gravi ustioni sul corpo.

Claudio Castagnoli