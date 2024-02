Giro d’Italia, il Comune in cerca di sponsorizzazioni e imprenditori

CENTO

L’Amministrazione coinvolge i privati nell’organizzazione della tappa del Giro d’Italia che arriverà a Cento il prossimo 17 maggio. Un bando per raccogliere sponsorizzazioni e contributi da parte di aziende e imprenditori. "Chiamiamo a raccolta coloro che vogliano dare una mano per rendere il Giro d’Italia una festa per tutta la città – spiega il vicesindaco Vito Salatiello – Un’occasione di visibilità e di promozione unica per le realtà del territorio". Accanto a questo, anche un avviso pubblico per la realizzazione di un mercato straordinario a tema ciclismo, sport e benessere, con anche cibo e food truck. "L’arrivo del Giro d’Italia vogliamo che sia un evento straordinario e collettivo per tutta la città. Per questo, stiamo cercando attività, aziende e imprenditori che vogliano sponsorizzare la manifestazione a Cento, che sicuramente sarà un’occasione di promozione per le loro attività unica e speciale – aggiunge il vicesindaco, che sta coordinando l’attività del Comitato di Tappa – attraverso una sponsorizzazione, diamo la possibilità di avere una vetrina nazionale e internazionale per diverse realtà locali, realizzando un calendario di iniziative che abbraccia le settimane precedenti e il giorno stesso dell’arrivo". Aggiungendo: "Potranno aderire soggetti individuali, anche artigiani, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative e consorzi anche temporanei che potranno fornire sponsorizzazioni di tipo tecnico, come l’erogazione diretta di beni o servizi, o diretta con la devoluzione di risorse economiche. Ad esempio, sponsorizzazioni tecniche potrebbero essere arredi urbani e installazioni luminose, servizi di ospitalità, merchandising o gadget della città tappa. Da parte del Comune poi, ci sarà la corresponsione in termini di visibilità con l’inserimento del logo delle attività sponsor". L’avviso pubblico scadrà il 20 marzo.