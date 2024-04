Giro d’Italia, l’arrivo a Cento previsto dopo le 17

CENTO

Rcs ha ufficializzato ieri anche gli orari della tappa di Cento del Giro d’Italia, frazione numero 13 che arriverà il 17 maggio terminando con una ipotizzabile volata dove via Ferrarese incrocia via Sant’Orsano. Da Riccione a Cento sono dunque 179 i km tutti da pedalare che vedranno il via alle 13 e l’arrivo a Cento tra le 17.04 e le 17.26, calcolando una media di percorrenza tra i 46 e 42 km/h, posizionando sul ponte il cartello dei 2 km alla fine e il triangolo rosso dell’ultimo km poco prima di piazzale Bonzagni. La carovana pubblicitaria invece, con i mezzi sponsor che a traguardo si fermeranno per un momento di festa e di distribuzione di gadget, passerà circa un’ora prima rispetto all’orario calcolato sulla media più alta e quindi, circa alle 16. Sarà attivo dalle 14 invece, il Villaggio in Parcheggio Bonzagni, con un maxischermo, giochi nei vari stand degli sponsor, attrazioni e regali. Ed ora sono rese note anche tutte le località toccate: Riccione, Sant’Arcangelo di Romagna,Savignano, Budrio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Villanova (traguardo volante), Faenza, granarolo, Bagnacavallo, Lugo (traguardo intergiro), SASnt’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice (traguardo volante) Spazzate Sassatelli, Sant’Antonio, Molinella, Baricella, Altedo, San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Cento.