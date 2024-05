Giro-E, ecco il ciclismo a pedalata assistita

Venerdì tutto il centro di Argenta sarà colorato e animato dagli organizzatori e da tutta la carovana al seguito del Giro-E per la partenza di tappa Argenta-Cento. Il Giro-E è un evento collaterale e concomitante del Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport e giunto alla sesta edizione, che ha riscosso grande successo fin dalla sua prima edizione del 2019. È l’unico evento al mondo che consente ai partecipanti di pedalare sulle stesse strade dei campioni anticipandoli di pochi minuti e vivere un’esperienza da "professionista". Oltre 20 Team, costituiti da sei concorrenti ciascuno e formati da prestigiose aziende, partecipano con ex campioni del ciclismo, personaggi dello sport e dello spettacolo, politici, giornalisti, influencer, top manager e investitori stranieri. Un lotto di partecipanti di alto profilo che contribuisce ad amplificare la comunicazione dell’evento. Il Giro-E non è solo evento sportivo ma è soprattutto veicolo di comunicazione per i temi legati alla mobilità sostenibile, alla sostenibilità ambientale e all’inclusione. Il Green Village, allestito in piazza Garibaldi e realizzato con materiali ecosostenibili, è un’area dove ci saranno stand, attività e giochi per informare e sensibilizzare in modo accattivante e divertente la popolazione sui temi della sostenibilità. La partenza del giro è invece prevista in piazza Mazzini alle 13.15. La manifestazione sportiva è arricchita con la presenza di circa 600 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di tutto il territorio.