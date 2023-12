Giro e velodromo, il ’Fair play’ a Salatiello

CENTO

La rimessa in attività dello storico velodromo e la presentazione ufficiale di Cento città di tappa del Giro d’Italia sono stati due punti importanti della festa regionale del ciclismo ‘Le Stelle dell’Emilia Romagna’, che quest’anno si è svolto in Pandurera. Motivi che hanno visto il Comitato Regionale assegnare il prestigioso Premio Fair Play all’assessore Vito Salatiello per "il suo instancabile lavoro a favore del ciclismo regionale, per il nuovo avvio del Velodromo importante per i giovani di 3 province, l’arrivo del Giro". "La vita mi ha premiato di più da quando sono giù dalla bici ma grazie a tutto il lavoro umano fatto quando correvo – ha detto Salatiello – questo è un premio di cui sono onorato perché frutto di lavori di squadra. Per il Velodromo, con il Crer, la Federazione, i tecnici e un grande grazie alla Stella Alpina per il patto di collaborazione che la vede capofila in modo volontario mettendoci tanto impegno perché l’impianto prendesse di nuovo forma. E per il Giro, è una soddisfazione immensa portare dopo quasi 30 anni l’arrivo a Cento, unica tappa in Emilia. E’ un’opportunità che va colta anche per promuovere la nostra città che dopo anni dal sisma ha bisogno di ripartenza, di riacquistare la visibilità che merita e di rappresentare a livello internazionale tutte le sue potenzialità. Stiamo già coinvolgendo le realtà locali, entro febbraio avremo già un bell’evento di presentazione della tappa e a 100 giorni dal Giro, con le città di tappa, illumineremo di rosa un monumento che per noi sarà la Rocca". Plauso anche da Davide Cassani, presidente di Apt Er, ex commissario tecnico della nazionale e big del pedale. "E’ una tappa tra le più facili ma importante perché, da Riccione a Cento, capita a un anno dall’alluvione in romagna tenendo il faro acceso con l’evento ciclistico più importante – ha detto – Cento poi, è la città del Guercino, del carnevale ma anche dello sport perché c’è un velodromo per il quale si sta lavorando per ridargli splendore. Impianto indispensabile per i nostri giovani. Complimenti a Cento per ciò che fa e quello che farà". Tra i tanti altri premiati, i giovani Emil Guido Grassilli, Ian Fabio Grassilli e Federico Guerra della Stella Alpina per il concorso sul nome della mascotte del Crer, Fabio Bissoli del Team Iema e il campione centese ed azzurro Niccolò Galli come atleta più rappresentativo della regione.

Laura Guerra