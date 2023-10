Giro, in città è già partita l’organizzazione

Venerdì è stata annunciata ufficialmente la tappa 13 del Giro d’Italia che da Riccione terminerà a Cento dopo 179 km, svelando che si entrerà passando da Pieve. Ma in piazza Guercino ieri si è respirava già aria della corsa rosa, con l’arrivo delle auto del Giro. Il nutrito team di lavoro formato dai responsabili del percorso, della logistica, cartografi, chi si occupa delle squadre, responsabili Rai, produzione e tutto ciò che gira attorno a Rcs e alla corsa rosa, è arrivato per incontrare l’amministrazione con in testa il sindaco Edoardo Accorsi, il vicesindaco Vito Salatiello, la polizia locale con il comandante Fabrizio Balderi e il maggiore Roberto Petroli, per definire luoghi, spazi ma soprattutto dove sarà fissato l’arrivo. "Lo sveleremo nei prossimi giorni insieme al tracciato interessato. Abbiamo fatto tre ipotesi e scelta una – dice il sindaco Accorsi – Una riunione molto positiva, lunga tutta la mattina per poi spostarci a fare qualche sopralluogo sul territorio per gli ipotetici luoghi di arrivo e per tutto ciò che gira attorno all’organizzazione. C’è stata ottima collaborazione e ringrazio Rcs per la grande professionalità e disponibilità facendo un lavoro in piena sinergia e condivisione. La macchina organizzativa è iniziata oggi".

Di certo uno dei sopralluoghi è stato fatto in via Ferrarese davanti alla Lidl che per una serie di elementi ben si presterebbe per la volata, essendo vicina al centro, strada larga adatta ad un gruppo al galoppo a ranghi compatti, con diversi parcheggi comodi dove posizionare mezzi Rai, bus squadre e ai bordi strada, ancora spazio sia per il pubblico che per le varie hospitality. Potenziale arrivo che avendo una rotonda a qualche centinaio di metri di distanza, lascerebbe immaginare una cavalcata dal Bennet. E un caso che Lidl, insieme a Trek, sia anche sponsor di una squadra di livello mondiale? Tra qualche giorno tutto sarà svelato.

"In questi mesi comunicheremo tutti i dettagli perché l’obiettivo è che sia un grande giorno di festa in questa occasione rara che diventerà una grande vetrina mondiale per la città – prosegue Accorsi – I centesi devono viverla, sentirla loro, partecipare ed essere coinvolti. Ci aspettiamo una festa per la città e ci prepariamo ad accogliere anche le migliaia di appassionati di ciclismo e turisti che dovranno godere del Giro e della nostra città". E puntualizza. "L’obiettivo è valorizzare la città e nel contempo seguire le precise esigenze logistiche del Giro – aggiunge – abbiamo cercato di ottemperare queste esigenze tenendo però sempre ben presente il coinvolgimento della città". Ci si domanda se sia plausibile pensare al villaggio rosa in piazza. "Non è assurdo pensarlo. Abbiamo studiato una modalità di coinvolgimento della città – continua – insieme, con la città e tutte le realtà del territorio e le associazioni di categoria, volontariato e sportive, creare attorno al Giro una serie di situazioni, eventi e possibilità per vivere Cento. Tutti insieme. Valorizzeremo tutte le parti più belle della città. Cento dovrà vivere il Giro e il suo avvicinamento in modo attivo e propositivo perché questo arrivo sarà un volano straordinario di opportunità per la città". Rcs che ora ha definito l’intero tracciato: da Riccione, seguire la E45 fino a Faenza girando verso Russi per poi Conselice, Sant’Antonio, Molinella, Minerbio, Altedo, San Pietro in Casale, Pieve e Cento.

Laura Guerra