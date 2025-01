Giro in note per le vie del paese

Torna a Voghiera il ’giro per le vie del paese’, organizzato dalla Società Filarmonica di Voghenza. La Banda Filarmonica di Voghenza che rallegrerà le famiglie e la comunità con brani di festa. Oggi, dalle 10 alle 13, il gruppo voghentino sfilerà per il centro cittadino di Voghiera partendo dalla Chiesa e sfilando a piedi per piazza Papa Giovanni XXIII, via G. Di Vittorio, via del Sandalo, via Cristoforo Colombo e viale Bruno Buozzi; alle 11 sarà il momento della frazione di Montesanto con alcuni brani nel parcheggio della “Locanda del Maggiordomo” e via Terracini; Alle 11.30 il momento musicale sarà a Ducentola nel parcheggio Bar Snoopy; alle 12 arrivo a Gualdo: i musicisti partiranno dal parcheggio Chiesa percorrendo Via Martiri della Libertà e terminando presso il Bar Sport di Gualdo. Alle 12.30, il centro di Voghenza: verranno percorse via Europa, via San Leo, Via Traiano, Via Giulio Cesare e Via Kennedy.