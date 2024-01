Girone: "Porto a teatro Wiesenthal. Contro l’olocausto, per la memoria"

Remo Girone arriva al Teatro Comunale di Ferrara con ’Il cacciatore di nazisti: l’avventurosa vita di Simon Wiesenthal’, che diventa un tentativo epico e civile per combattere la rimozione e l’oblio. Sul palco venerdì alle 15 per gli studenti, poi sabato alle 20,30 e domenica alle 16, arriva dunque la grande interpretazione di Girone, un attore dal grande bagaglio nel cinema italiano ed internazionale, che, solo per citarne alcuni, è stato protagonista ne La Piovra, ha interpretato Enzo Ferrari nel film Le Mans ‘66 a fianco di Matt Damon, è stato in Equalizer 3 con Denzel Washington e in La legge della notte con Ben Afflec.

Per le è un ritorno a Ferrara?

"Sì, moltissimi anni fa avevamo fatto Delitto e Castigo e ricordo molto bene la città. Fu un bel periodo e ricordo un luogo vicino all’hotel dove si mangiava divinamente. Mia mamma è di Scandiano e quel tipo di cucina mi piace molto. Ferrara, anche teatralmente parlando, è importantissima".

Cosa ci può dire dello spettacolo?

"Il testo è stato basato da Giorgio Gallione sugli scritti di Wiesenthal, che era diventato famoso come cacciatore di nazisti ma in realtà era un ebreo sopravvissuto, che si preoccupava che questi criminali venissero assicurati alla giustizia. Non era un vendicatore. Alla fine della guerra, infatti, i nazisti erano tutti scappati con i documenti falsi e, lo dico anche nello spettacolo, con l’aiuto anche di certi preti cattolici. Molti erano andati in Sud America e Wiesenthal ha dedicato la vita a mantenere viva la memoria dell’olocausto e a cercare di mandare questi criminali a processo, gente responsabile di milioni di morti. E’ lui che racconta al pubblico ciò che è successo, come in una conversazione all’interno del centro di documentazione ebraico che aveva a Vienna".

A chi si vuole rivolgere questo spettacolo?

"A tutte le età. Ma soprattutto alle future generazioni che non hanno vissuto queste cose. Raccontare come fanno oggi i pochissimi superstiti tornati dai campi di concentramento che parlano coi giovani. Wiesenthal stesso dice che la memoria è la cosa più importante per evitare che queste cose si ripetano ma purtroppo l’uomo non impara mai nulla".

Interpretandolo, sente anche su di lei la responsabilità della memoria?

"Sì e mi piace molto farlo, perché ha una valenza in più dei normali spettacoli. A teatro si impara sempre qualcosa e questo spettacolo ha una valenza civile in più rispetto ad altri".

Come si è preparato per interpretare questo uomo che non vuole vendetta ma giustizia? "Ho studiato, ho visto i suoi filmati, i film che cita e ho letto la sua vita. Lo interpreto cercando cose anche dentro di me. Molte cose che sono dette nello spettacolo nemmeno le sapevo e sono rimasto parecchio impressionato".

Quanto bisogno c’è in questo momento di parlare di giustizia ed olocausto?

"Tanto. In questo particolare momento, mi sono confrontato anche con un mio amico regista israeliano e mi ha detto che la memoria è la cosa più importante. E ha ragione. Si impara a difendersi da questi aberrazioni della natura umana, a queste decisioni di eliminare una razza. Una religione. Persone. Ci sono stati altri genocidi e più si è informati più si può cercare di bloccarli sul nascere e far ragionare. L’aspetto fondamentale dello spettacolo è la trasmissione di un’esperienza. Wiesenthal non c’è più ma attraverso il teatro si può continuare a divulgare la memoria e quanto ha fatto. E’ l’esistenza della giustizia ad aiutare i sopravvissuti e i famigliari, più della vendetta".

Fare questo tipo di spettacolo a teatro è meglio per arrivare al cuore?

"Parlare col pubblico è un tipo di teatro che non avevo mai fatto prima e ho visto che è molto efficace e che mi piace molto. Il cinema ha la potenza delle grandi immagini, la tv entra in tutte le case ma il teatro, in questo caso è diverso perché è diretto con gli spettatori, chiamandoli a riflettere".

Cosa sente quando è in teatro con questo spettacolo?

"Il pubblico è sempre molto commosso. Quando poi c’è un bell’applauso o senti quel silenzio particolare in sala, sono momenti di grandissima soddisfazione per un attore e che ti spingono ad andare avanti. Chi ci dà credibilità, stima, la voglia di continuare è sempre e solo il pubblico ed è sul palco che ti senti davvero vivo".

A proposito di cinema, anche La Piovra è stata utile a creare una nuova coscienza rispetto al tema della mafia. Si sente di aver dato un suo contributo?

"La piovra è un patrimonio morale della Rai e una presa di posizione precisa e io sono felice di averla fatta".