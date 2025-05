Gita a Pavia per visitare la storica Certosa: organizza la Fondazione Ado

La Fondazione Ado propone per oggi una bellissima gita per visitare Pavia e la sua Certosa. Una giornata alla scoperta di Pavia, città di millenaria tradizione storica-culturale e della sua Certosa, un capolavoro italiano del Rinascimento.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0532/972400 o scrivere una mail all’indirizzo ufficio.iniziative@adohtf.it.

Ado fornisce cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari.