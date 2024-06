Gita in barca e bolidi, il mare senza barriere

LIDO DEGLI ESTENSI

È tornato l’appuntamento con "Un mare per tutti" promosso dall’associazione di pesca Asd Big Game Estensi e giunto alla quinta edizione. La bellissima iniziativa, che ha preso il via al porto turistico Marina degli Estensi, si propone da sempre l’obiettivo di raccontare in un modo nuovo e più corretto il mondo delle persone con disabilità, cercando di porre un freno alla scorretta narrazione che spesso dipinge queste vite in maniera parziale ed incompleta. Ieri, ragazzi e ragazze della Girogirotondo Cooperativa Sociale Onlus e Dune Di Sabbia, assieme alle loro famiglie, hanno trascorso una bellissima giornata. All’evento ha collaborato la Polstrada Altedo che ha presenziato con la supercar Lamborghini Huracan in dotazione al Corpo, ammirata e immortalata nelle foto con i presenti. Momento centrale dell’iniziativa è stata la possibilità per le persone con disabilità e le loro famiglie di salire sulle imbarcazioni messe a disposizione dall’Asd Big Game Estensi per vivere un’esperienza di navigazione in mare sotto costa lungo il litorale comacchiese. Davvero una bella opportunità per i partecipanti che hanno potuto trascorrere una mattinata all’insegna di divertimento e spensieratezza.