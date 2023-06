"Gite sul Po per rinascere dopo l’alluvione"

Lucciole nella nebbia si riaccende e lo fa lanciando, già da sabato, le gite in barca, partendo da loro attracco sul Po. "Non potevamo perdere l’intera stagione – dice Fabio Marchetti – e ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo pagato di tasca nostra i lavori. Le assicurazioni hanno tempi lunghissimi per i rimborsi e non sappiamo se e quando potrebbero arrivare". E’ villaggio turistico accanto al Po di Stellata, che è stato colpito dalle piogge torrenziali del 3 giugno scorso e danneggiato prepotente dall’allagamento del campeggio, dalla distruzione della piscina e dalla frana di un argine pubblico che, se pur distante dal villaggio, ostacolava la strada d’accesso. Scelto soprattutto dai turisti stranieri, quella notte era al completo, così come le prenotazioni avevano ricoperto l’intera stagione.

"Non rinunciamo a fare turismo sul Po – sottolinea Patrizia Micai -. Avevamo aumentato del 30% le presenze ed eravamo al 100% delle prenotazioni. Adesso siamo a zero. Ma si riparte". Da ieri mattina c’è poi una novità. Uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica, tra ruspe e movimenti di terra, sono al lavoro per ripristinare l’argine che era crollato sulla strada che porta al villaggio: "Dopo l’allarme che abbiamo lanciato con la nostra storia – racconta la Micai – c’è un’attenzione maggiore, ma i disastri si sarebbero potuti evitare con una manutenzione attenta – aggiunge – perché il defluire delle acque, dopo tanti anni di bonifica non funziona. In questi anni c’è stata un’attenzione minore, pensando che le bonifiche fatte da Napoleone e Teodoro Bonatti fossero immutabili. Fossi e capezzagne, anche sui terreni privati, dovrebbero invece avere manutenzione perché sono un bene pubblico. Servirebbe una polizia idraulica con il potere di sanzionare". Sulle assicurazioni aggiunge: "Dovrebbe essere istituto un fondo pubblico immediato dove le persone possano attingere in attesa che ripaghino le assicurazioni -. Abbiamo riaperto con fatica. In questo deserto servono cento mila euro". Poi un appunto nello spirito che contraddistingue la famiglia: "Vorremmo la medaglia di pionieri del turismo del Po perché crediamo in questo territorio – dicono accennando ad un sorriso i figli Carlotta e Amedeo - . Intanto partiamo con i sabati in barca. Chi si presenta con quattro amici lo portiamo all’isola Tontola, alle foci del Panaro, all’impianto idrovoro della Pilastresi, a Ficarolo. Se poi restano con noi c’è il pranzo, la piscina, l’aperitivo, la cena e la possibilità di restare a dormire".

Claudia Fortini