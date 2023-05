"Giù le mani dall’automedica Spostarla? Rischio per i malati"

Continua a tenere banco la questione del prospettato spostamento dell’automedica da Copparo a Cona. Il tema, domani, alle 21, in consiglio comunale. La seduta verrà aperta da un ordine del giorno presentato dai consiglieri Carlo Bertelli (Lega Salvini Premier) e Alessandro Amà (Forza Italia). Il titolo del documento: ‘Biasimo per le scelte prospettate in Ctss (Conferenza territoriale socio-sanitaria) relative allo spostamento dell’automedica postazione Copparo 102’. Nel testo presentato da Bertelli e Amà si considera che le decisioni prospettate in materia di politica sanitaria, "in virtù del robusto piano di risparmio in atto, dettato dallo stato deficitario dei conti della sanità regionale, ancora una volta penalizzeranno la nostra intera area territoriale" e si ribadisce che "incideranno con ingiusto sacrificio sull’esercizio dei diritti e degli interessi dell’intero territorio". I due firmatari riportano che "nell’intenzione dell’Ausl, il mezzo partirà da una ventina di chilometri rispetto la precedente ubicazione, diminuendo verosimilmente la tempestività di erogazione del sevizio ai fruitori residenti nel territorio dell’ex mandamento, con la conseguenza che i casi gravi di patologie tempo dipendenti, quali ictus e infarto, saranno gestiti con maggior difficoltà con potenziali e plausibili conseguenze negative sulla tutela della salute dei cittadini del copparese". L’ordine del giorno mette in luce come "il territorio dell’ex mandamento ha già subito importanti riorganizzazioni peggiorative nel corso degli ultimi lustri, sia a causa di scelte politiche poco lungimiranti in ambito di programmazione sanitaria sia a causa della pandemia" e che il territorio "è inserito nell’ambito dell’Area interna Basso Ferrarese, caratterizzato da fattori critici specifici, quali il forte invecchiamento della popolazione, l’isolamento, il precario stato della viabilità di collegamento con l’hub sanitario di riferimento, che sicuramente non agevolano la tempestività dei servizi in urgenza-emergenza". Dunque viene rimarcata la forte contrarietà allo spostamento, sui cui, ieri, si è espresso anche il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini che, affiancato al sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, ha rimarcato come "la presenza dell’automedica sul territorio copparese è fondamentale" e ha assunto l’impegno di presentare un’interrogazione rivolta alla Regione per chiedere chiarimenti. "Temiamo soluzioni di questo tipo – ha rilanciato Bergamini – che possono indirettamente mettere a rischio altri servizi, ma soprattutto farebbero diventare più lunghi i tempi di percorrenza dell’automedica. Tra le motivazioni che hanno tirato in ballo c’è il numero limitato di interventi dell’automedica, come se la qualità di un servizio si misurasse sul volume totale di soccorsi prestati". La seduta proseguirà con l’interrogazione sulla chiusura della sezione Lattanti asilo nido Gramsci, presentata dalle consigliere Martina Berneschi e Clara Tumiati del Pd.

Valerio Franzoni