Giubilei racconta l’Europa dei conservatori: "Serve una Ue meno sbilanciata a sinistra"

L’Europa dei conservatori, l’imminente appuntamento elettorale che probabilmente designerà una nuova maggioranza a Bruxelles. Che tipo di scenario si delinea all’orizzonte?

"L’obiettivo dei conservatori – risponde Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura, che oggi pomeriggio alle 17 nella Sala dell’Arengo del municipio sarà ospite nell’incontro realizzato nell’ambito dell’European Project Festival (interviene l’assessore Alessandro Balboni e modera il giornalista Federico Di Bisceglie) – deve essere quello di costruire una maggioranza diversa da quella attuale, provando a escludere il blocco socialista".

È una prospettiva piuttosto complessa.

"Sì. Ma se la meta politica è quella di realizzare un’Europa delle Nazioni, la nuova maggioranza deve per lo meno avere un baricentro meno spostato a sinistra. Il sistema elettorale con cui si vota alle Europee è proporzionale e le alleanze vanno fatte dopo il voto. Ma occorrerà tenere bene a mente questi fattori".

Uno dei temi in agenda sarà senz’altro quello della difesa europea. Lei, sotto questo profilo, come la vede?

"Mi sembra un dibattito poco fondato. Finché non ci sarà una politica estera europea comune, avrà ben poco senso parlare di esercito europeo e difesa comunitaria".

Lei ha da poco consegnato alle stampe ‘Follie ecologiste’. Un libro nel quale ripercorre una serie di storture che sono state portate avanti in nome della transizione. Tuttavia, si tratta di un processo necessario anche per garantire alle imprese italiane un livello adeguato di competitività e contemporaneamente ridurre le emissioni.

"Non si tratta di un libro contro la transizione, bensì di un’opera che ripercorre alcune derive che in nome di un ecologismo di maniera utilizzato come arma ideologica sono state perpetrate in questi anni, anche a danno di opere d’arte e monumenti".