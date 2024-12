Giubileo e turismo religioso: valorizzazione del patrimonio religioso a Ferrara

Il Giubileo è visto non solo come un grande momento di spiritualità, ma anche come un'opportunità per promuovere il turismo religioso, partendo dal nostro territorio. Questo è stato il tema centrale del convegno, molto partecipato, che si è svolto a Casa Cini, organizzato dall’Ucid e dal Serra club in collaborazione con l’Arcidiocesi, rappresentata da monsignor Gian Carlo Perego.

L'arcivescovo ha sottolineato l'importanza di valorizzare il vasto patrimonio religioso, artistico e storico costituito da chiese, monasteri e altri edifici sacri. Ha proposto la creazione di una "cabina di regia" pubblica per coordinare le sinergie necessarie e la costruzione di itinerari ad hoc all'interno della realtà ecclesiale.

Il presidente dell’Ucid, Antonio Frascerra, ha evidenziato le opportunità economiche offerte dal Giubileo, mentre Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, ha presentato dati significativi sul turismo nella provincia, che rappresenta oltre il 16% del Pil e impiega il 17% degli addetti.

Marco Amelio, presidente dell’Ascom, ha definito il turismo religioso un "asset strategico importantissimo". Gianfranco Vitali, presidente Fiavet, ha parlato delle potenzialità del Delta e del litorale, sottolineando la necessità di unificare i due parchi del Delta.

In apertura, la consigliera provinciale Diletta D’Andrea e l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini hanno espresso soddisfazione per il trend positivo delle presenze turistiche, ma hanno ribadito l'importanza di fare rete per aumentare l'attrattività.

Il convegno ha anche affrontato il tema dei progetti Pnrr per il recupero di immobili sacri, con l'arcivescovo che ha lamentato uno "scollamento" con le istituzioni. Massimo Caravita, presidente di Petroniana viaggi, ha condiviso la storia e l'attività dell'agenzia di proprietà della Curia di Bologna.

Don Fabio Rufini ed Emanuele Pirani hanno illustrato le novità diocesane, sottolineando che il Giubileo non sarà "romanocentrico" e potrà essere celebrato in molte chiese e santuari del mondo. In diocesi, i principali luoghi sacri includono la cattedrale, l'Abbazia di Pomposa, Santa Maria in Vado e Santa Maria in Aula regia. Inoltre, sta nascendo il "cammino di San Guido", un percorso di 55 chilometri per podisti e ciclisti attorno all'abbazia di Pomposa.