Giubileo, zoom su Provenzale. La sua opera in San Pietro

CENTO

Stando all’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, il Giubileo che si è appena aperto porterà a Roma 35 milioni di visitatori, 105 milioni di presenze, un altissimo numero di persone che si troveranno ad ammirare la basilica di San Pietro e in essa anche l’opera del centese Marcello Provenzale, illustre personaggio del ‘600 che il tempo ha fatto forse un po’ dimenticare. E’ proprio con questo Giubileo che Cento potrebbe dunque ridargli luce e con essa, vista la forte presenza di sue opere in città, sfruttare anche i flussi di turisti che si estenderanno da Roma anche al resto d’Italia. Dopo essersi formato in pittura a Cento, ha raggiunto Roma dove già era il suo maestro centese Paolo Rossetti e certamente chiamato dal Papa bolognese Gregorio XIII Boncompagni, ottenendo il suo primo incarico prestigioso nel 1600, per la realizzazione degli angeli che sostengono la corona e la palma del Martirio accanto al tondo di San Giovanni Evangelista, nella cupola centrale di San Pietro. Iniziò poi a specializzarsi nell’arte del micro mosaico e tra il 1608 e 1609 fu tra gli artisti del cantiere di San Pietro, con Papa Paolo V che gli affidò il prestigioso incarico di realizzare lo stemma Borghese, che il centese dunque progettò e pose a mosaico al centro della navata centrale della Basilica. Stando ai documenti, figurano angeli, cherubini, maschere, un vescovo, un patriarca. Nei tondi e triangoli dei pennacchi della cupola ha lavorato agli Evangelisti Giovanni, Marco, Matteo, Luca agli angeli in volo, nei mosaici degli spicchi della cupola su San Filippo, Sant’Andrea e San Giovanni ed ebbe anche l’incarico di Munizioniere della Fabbrica di San Pietro nonché di sovrintendere ad alcuni lavori e in Cappella Clementina, di realizzare a mosaico nei triangoli, le figure di Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. E uscendo dalla Basilica, sono diverse le sue opere in San Cesareo, San Crisogono, in Galleria Borghese e in Vaticano, solo per citarne alcune, di una artista di fama e prestigio divenuto anche restauratore di mosaici antichi come la Navicella di Giotto in San Pietro. Oltre ad apprezzato pittore, la sua tecnica del mosaico era stata riconosciuta unica, per non dire nuova, ottenendo con l’impiego di tessere minutissime effetti simili alla pittura. Lo stesso Baruffaldi nel 1623 aggiunse che ‘fu inventore di varie sorti di smalti tra i quali il bellissimo rosso in corpo e ogni sorta di color carne e inventò anche ogni sorta di strumenti necessari per fabbricare il mosaico minuto’ con lo storico ferrarese Cittadella che nel 1700 disse che Provenzali aveva ‘raddolcito i passaggi da una tinta all’altra rimpicciolendo pezzi e pietruzze, realizzando lavori che parevano fatti con il pennello’.

Laura Guerra