Giudici a tu per tu con gli studenti, sarà una lezione di legalità

A lezione di legalità. Un confronto diretto con chi, quotidianamente, ha a che fare con la giustizia. E’ questo il tema al centro del progetto ‘Lex go’ promosso dall’istituto superiore Einaudi. Proprio nella scuola di via Savonarola, lunedì mattina a partire dalle 11.15 (nell’aula magna) è in programma un incontro tra gli studenti di tre seconde classi e due giudici. Si tratta, in particolare, di Laura Bruelli, pubblico ministero nella Procura di Forlì e di Costanza Perri, giudice presso il Tribunale di Ferrara. L’obiettivo è quello di approfondire il tema della ‘legalità a scuola’. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, organizzata dall’Associazione nazionale dei magistrati (Anm), in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna approfondisce le tematiche dell’educazione civica al fine di ‘Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza’. "Il progetto – spiegano dall’istituto superiore – prevede una serie di incontri formativi tenuti da magistrati". A essere coinvolti non saranno solo gli studenti, ma anche gli alunni. "Al termine di questo momento formativo – proseguono dall’Einaudi – il progetto proseguirà con la partecipazione ad un concorso nazionale da parte degli alunni della seconda S dell’Istituto, che produrranno un elaborato (nella fattispecie un video) sul tema della legalità e della non discriminazione". Non è finita qui. Sì, perché gli elaborati prodotti dai ragazzi verranno giudicati dalla consulta dei ragazzi dell’Associazione nazionale magistrati e porteranno i vincitori ad una giornata di approfondimento e premiazione nella sede della suprema Corte di Cassazione. Gli alunni della seconda S dell’istituto superiore ferrarese, hanno scelto di partecipare a tale concorso scegliendo, all’interno della categoria ‘persone e diritti’, il tema de ‘La legalità a scuola’ di forte interesse e attualità.