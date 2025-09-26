I soliti violenti

Ferrara
CronacaGiulia Bratti eletta vicepresidente di ’Cna Impresa Donna nazionale’
26 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Giulia Bratti eletta vicepresidente di ’Cna Impresa Donna nazionale’

Giulia Bratti, grafica, comunicatrice e social media manager, è stata eletta ieri vicepresidente di Cna Impresa Donna nazionale: l’elezione è arrivata al termine dell’assemblea nazionale che si è svolta in mattinata a Roma. Per i prossimi quattro anni Giulia Bratti farà quindi parte della Presidenza nazionale di Cna Impresa Donna e avrà il compito, insieme alle altre Vicepresidenti elette oggi, di coordinare la rappresentanza delle imprenditrici donne collaborando con la Presidente confermata Mariella Triolo. Attualmente Giulia Bratti è Presidente di Cna Impresa Donna Ferrara oltre che Vicepresidente di Cna Turismo Ferrara. Vanta una lunga esperienza nel campo della rappresentanza dell’imprenditoria femminile: è stata infatti componente del direttivo di Cna Impresa Donna nei due quadrienni appena trascorsi, e ne è stata vicepresidente negli ultimi due anni. "Ringrazio Cna per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto Giulia Bratti dopo l’elezione - ma voglio anche sottolineare che la presenza di Ferrara nella Presidenza nazionale del CID non inizia oggi: prima di me anche Jessica Morelli (attuale Presidente Cna Ferrara) ha ricoperto lo stesso incarico con passione e determinazione".

© Riproduzione riservata