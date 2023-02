Giulio Terzi: "Per l’Ucraina resistere è vitale"

Venerdì, nella Sala Arengo del Comune, si è tenuta la conferenza ’Il prezzo della libertà – un anno di guerra alle porte dell’Europa’. Dopo l’introduzione dell’assessore Alessandro Balboni, sono intervenuti il senatore Alberto Balboni (Fd’I), l’onorevole Mauro Malaguti (Fd’I) e l’ex ambasciatore Giulio Terzi.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e aveva l’obiettivo di approfondire le cause che hanno portato allo scoppio della guerra e mostrare la vicinanza degli italiani al popolo ucraino vittima di numerose atrocità. "Putin ha fallito! – è stato l’esordio di Balboni –: ha fallito perché ha trovato di fronte un popolo che ha deciso di combattere per la sua libertà, questo è il prezzo della libertà. La libertà non è gratis, si paga; nel caso del popolo ucraino, purtroppo, si paga con il sangue. La procura generale dell’Ucraina ha accertato sessantamila crimini di guerra commessi dai russi sul territorio ucraino: stragi, omicidi, deportazioni di migliaia di bambini spariti nel territorio russo e stupri, usati da sempre come arma di guerra e gli aiuti mandati dall’Italia sono quasi esclusivamente umanitari, pochi militari, e le uniche armi che vengono inviate sono difensive. L’Italia – ha continuato Balboni – è la settima potenza economica mondiale, la Lettonia sta stanziando più aiuti di noi: nonostante questo c’è ancora qualcuno che strumentalmente grida allo scandalo".

"Putin ha dichiarato apertamente di voler costituire una grande Russia imperiale – è intervenuto Giulio Terzi - fisicamente o politicamente, imponendo una neutralità forzata sotto l’influenza della Federazione Russa ai paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica. La Russia vuole eradicare un popolo e la sua identità per fare della storia europea una storia diversa da quella che è stata. Resistere non è una scelta, è una questione di vita o di morte per un Paese, per l’intera Europa e per l’Occidente". "Fratelli d’Italia ed il Governo Meloni sono sempre stati e resteranno al fianco del popolo ucraino – ha concluso Balboni –. Tuttavia, non possiamo concepire nessuna pace senza la giustizia perché altrimenti sarebbe una resa; noi non abbiamo nessun diritto di imporre al popolo ucraino di arrendersi, abbiamo il dovere di sostenerli nella loro lotta per la libertà! È quello che pensano Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e che dovrebbe pensare ogni patriota perché queste persone stanno lottando per la loro patria".

re. fe.