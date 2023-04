"Giunta bocciata su terzo settore e mondo sportivo"

Mentre in Commissione è andato tutto liscio, in Consiglio Comunale sul rendiconto dell’amministrazione legato al Bilancio 2022 si è accesa una lunga discussione. La linea dell’amministrazione, anche sull’impiego dell’avanzo libero, è molto chiara: sostegno allo sviluppo del territorio. Lo ha detto più volte l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini e, per la parte legata al Pnrr, anche l’assessore Andrea Maggi. Ma è sulle risoluzioni di Ferrara Bene Comune, guidato da Dario Maresca (sul teleriscaldamento e su un diverso impiego di alcune poste), che si innesca il dibattito. Dopo l’intervento di Tommaso Mantovani (M5Stelle) e Davide Nanni (Pd), è la volta del capogruppo dem Francesco Colaiacovo. "Le attività di importanti settori della vita della città – così Colaiacovo - sono stati messi in crisi dalle scelte errate o dall’immobilismo della Giunta, il mondo del terzo settore messo in discussione dalla scelta di non rinnovare la concessione di immobili comunali e non riguarda soltanto la casa del volontariato o la Resistenza, ma tante altre realtà associative, con il rischio di depauperare un prezioso capitale umano fondamentale al welfare cittadino. Il mondo dello sport in subbuglio e messo in crisi a causa l’incapacità di individuare un modello di gestione degli impianti capace di soddisfare i bisogni delle società". Difende a spada tratta l’operato della Giunta il consigliere di Prima Ferrara, Benito Zocca. Ma il dem rincara. "La Giunta – prosegue Colaiacovo - sta drammaticamente fallendo la sfida più grande, quella del Pnrr: noi crediamo che tale mole di denaro poteva essere l’occasione per interventi che potessero rappresentare dei motori per la ripresa e lo sviluppo economico". Scintille con l’assessore Fornasini anche sul versante delle presenze turistiche. Passa il documento della maggioranza, bocciati quelli di Fbc.

f. d. b.