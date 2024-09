Giunta in tour nelle frazioni: "Ascoltiamo i cittadini"

Si è svolta ieri mattina al mercato di San Martino la prima tappa di “Ancora…con le frazioni!”, il nuovo progetto di ascolto e restituzione alla cittadinanza del forese, nato su impulso dell’assessore con delega alle Frazioni Nicola Lodi e curato dal Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio del Comune di Ferrara.

La maggior parte dei presenti alla prima tappa di ieri ha chiesto aggiornamenti sulla possibilità di realizzare un percorso ciclabile lungo via Sammartina e su alcuni lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Corazza.

"Siamo venuti qui in tappa con il primo progetto di ascolto “Con le frazioni” nel 2023: le segnalazioni erano molto più numerose, da piattaforme rialzate per limitare la velocità al rifacimento di alcune strade ammalorate.

Oggi queste richieste sono tutte state realizzate, di conseguenza le domande si sono concentrate sulle future progettualità e non su interventi di manutenzione urgente: questo vuol dire che, a San Martino, siamo riusciti a soddisfare molte persone, portando a casa un buon risultato.

Penso che il progetto ’Ancora con le frazioni’ sia utile anche per questo: far capire, a noi amministratori, il grado di soddisfazione dei residenti in base agli argomenti che vengono e verranno affrontati durante queste nuove tappe. Un grazie a tutti coloro che oggi sono passati per confrontarsi insieme", ha commentato l’assessore Lodi.

Il prossimo appuntamento è sabato 28 settembre a San Bartolomeo in Bosco, dove l’assessore alle frazioni e i tecnici del Comune di Ferrara saranno nella frazione a partire dalle 9.30 durante il mercato.

L’invito alla partecipazione è esteso anche agli abitanti di Spinazzino.

L’attenzione della giunta nei confronti delle zone periferiche della città non è una novità, dato che anche il recente piano per le famiglie e i servizi educativi presentato alla cittadinanza, presenta, anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’agevolazione che prevede la riduzione del 100% delle rette per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole primarie statali delle frazioni, al fine di sostenere le famiglie e contribuire a popolare le scuole anche nelle aree periferiche del territorio ferrarese. Stando all’anno 2023-24, il costo è stimato per quasi 26 mila euro.