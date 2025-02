Giunta, la nomina di Vita Finzi. La mappa delle nuove deleghe, quelle di peso restano alla Lega

Più che l’ingresso di un nuovo assessore nella squadra di governo della città, le curiosità si concentrano sulla redistribuzione delle deleghe stabilita dal sindaco Alan Fabbri. Certo, la nomina del civico Stefano Vita Finzi Zalman (al posto del dimesso ex vicesindaco, Nicola Lodi) ha in qualche modo ridisegnato la geografia della giunta provocando un sensibile sbilanciamento a favore della civica del sindaco. Per la verità, non vengono intaccati gli equilibri con altri partiti se non con la Lega da cui comunque il primo cittadino proviene e della quale è in sostanza una sorta di garante. Garanzia rafforzata a maggior ragione con la nomina a capo di gabinetto dell’ex consigliere regionale (ed ex sindaco di Bondeno, suo successore all’epoca) Fabio Bergamini. Non solo. Nelle pieghe della redistribuzione degli incarichi, non si può non notare che i settori tradizionalmente più identitari per il Carroccio – su tutti Sicurezza e Frazioni – restano ‘in casa’. Saranno, infatti, affidate a Cristina Coletti a cui il sindaco – oltre a quelle che già aveva dall’inizio del secondo mandato – ha affidato anche il Patrimonio. Ma guardiamo anche alle altre deleghe. Chiaramente, nell’operazione di affidamento delle competenze, non poteva mancare il vicesindaco Alessandro Balboni che si dovrà occupare di Opere pubbliche, Infrastrutture, Rigenerazione Urbana, Manutenzione Strade, Decoro Urbano, Forestazione Urbana, Ferrara Città Universitaria, Ambiente, Tutela Animali, Progetti Europei e Protezione Civile. Da ultimo, deleghe in più sono toccate anche all’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli a cui è stato affidato il Palio. Come avevamo anticipato, al neo assessore Vita Finzi Zalman sono state conferite le deleghe all’Edilizia, all’Urbanistica e alla Mobilità. "Prosegue il progetto per valorizzare Ferrara, con un nuovo assessore, Stefano Vita Finzi Zalman, cui spetterà l’importante compito di operare in settori strategici per la visione e la costruzione della città del prossimo futuro – dice il sindaco Fabbri in una nota a margine della designazione avvenuta ieri mattina nel corso della prima giunta – . Farà parte di una squadra già consolidata, che continuerà a operare per il bene della città e dei suoi abitanti. La sua visione e il suo impegno sono certo saranno preziosi per portare avanti interventi fondamentali, come lo sviluppo della zona sud di Ferrara e la riqualificazione dell’aeroporto San Luca, motori di crescita per il nostro territorio". Un ringraziamento, il primo cittadino lo rivolge anche all’ex numero due dell’amministrazione, Nicola Lodi. "Un ringraziamento sincero a Lodi per l’instancabile lavoro svolto in questi anni, con passione e determinazione – così Fabbri – . Insieme abbiamo combattuto tante battaglie e raggiunto obiettivi che sembravano impossibili. Credo che il valore di un percorso non si misuri con il tempo, ma con i segni che lascia. E i risultati del suo lavoro – conclude – resteranno patrimonio di Ferrara, una città che ha sempre servito senza risparmiare energie, come una missione di vita, elemento necessario che contraddistingue un vero amministratore".