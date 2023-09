"Giusta la panchina in memoria di Lugli. I suoi pensieri su Kiev"

Caro Carlino,

“de mortuis nisi bonum”, dicevano gli antichi. La regola vale anche per Daniele Lugli, ora incensato anche da chi non lo amava particolarmente. Io l’ho apprezzato soprattutto per le sue analisi storico-politiche. Sul fascismo ferrarese, ad esempio, scrisse che sarebbe stato il caso di indagare meglio sull’ampio e trasversale consenso ottenuto nella nostra città da parte di numerose componenti della società civile, evitando facili e comode semplificazioni. Ciò detto, non mi dispiace che il Liceo Carducci gli dedichi una panchina, ma credo che qualche puntualizzazione sia necessaria. Da giovane Lugli fu un esponente del PSIUP (Partito Socialista di Unità Proletaria), nel quale si riconoscevano quei socialisti di sinistra che non avevano accettato la partecipazione del PSI di Nenni a governi di centro-sinistra. Socialisti di sinistra soprannominati “carristi” perché, a suo tempo, avevano appoggiato, insieme ai “compagni” comunisti, l’invasione dell’Ungheria decisa dal Cremlino e attuata con l’invio dei carri armati a Budapest e dintorni. Il PSIUP, per chi non lo ricordasse, divenne un ferreo alleato del PCI e si schierò, sul piano internazionale, dalla parte dell’URSS, che certo non era paladina della pace e della libertà. Ma tralasciamo i trascorsi giovanili per venire all’oggi e meditare su alcune discutibili affermazioni di Lugli, contrario all’invio di armi agli ucraini, che in un suo scritto ha definito Putin e Zelensky “due capipopolo”, accomunandoli nel segno della demagogia e mettendoli, di fatto, sullo stesso piano. Per farla breve, la panchina dedicata a Lugli mi sta bene, ma circa il suo pacifismo avrei qualche riserva. Se infatti nessuno avesse aiutato l’Ucraina con le armi, ora Putin vedrebbe sfilare l’Armata Rossa per le vie di Kiev.

Giorgio Fabbri

* * *

SPAL, CHE BRUTTO

INIZIO DI CAMPIONATO!

Caro Carlino,

che brutte partite in questo inizio di campionato della Spal! Prima che il campionato ripartisse ero fiducioso; ma ora ho grosse perplessità su un campionato di vertice . Colpe le ha anche l’allenatore che continua a sbagliare il centrocampo e non fa giocare Cotiliano ; uno tra i migliori della fine del campionato di B. Qui bisogna subito invertire la situazione di continue sconfitte e trovare dei rimedi per non trovarsi invischiati nella lotta playout; di tempo ce n’è ancora. Forza Spal!

M. Fantini