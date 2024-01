’Giusti tra le nazioni’, studenti a lezione

Venerdì, a Lagosanto, si è tenuto l’evento ‘Chi salva una vita, salva il mondo intero. I Giusti tra le nazioni’, organizzato in occasione della Giorno della Memoria. Alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Alessia Bulgarelli, hanno partecipato le classi quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado accompagnati dalle insegnanti. L’assessore ha ricordato ai ragazzi che il 27 gennaio è stato istituito come Giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto. Poi, attraverso le letture dei Raccontastorie di Lagosanto (un ringraziamento a Luisa, Ornella e Michela) e degli studenti, sono stati ricordati i Giusti: i non ebrei che hanno messo a rischio la lora vita per salvare anche un solo ebreo. L’assessore ha anche ringraziato la responsabile della Biblioteca comunale Martina Bulgarelli, organizzatrice dell’evento.