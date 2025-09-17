Giustizia, altissima l’adesione allo sciopero dei precari anche in città

Dal 100% della Corte d’appello di Potenza al 100% del tribunale di Palermo (sezione II e IV penale, e Lavoro), dal 98% della Corte d’appello di Bologna al 97% del tribunale di Mantova, dal 90% del tribunale di Termini Imerese al 99% del tribunale di Matera e all’85% del tribunale di Cremona: sono queste, secondo gli organizzatori, le percentuali di adesione allo sciopero dei precari della giustizia assunti con risorse Pnrr promosso oggi dalla Fp Cgil, con presidi in tutta Italia. Il sindacato, in una nota, parla anche del 95% di adesione a Genova, 90% a Brescia, 81% a Reggio Emilia, 93% a Lagonegro, 95% a Ferrara, 90% a Napoli nord, 85% al Tribunale e alla Corte di Appello di Torino. "Tutti parlano di efficienza della giustizia, ma poi si mandano a casa 9mila lavoratrici e lavoratori il cui contratto scade a giugno del 2026", spiegano dalla Fp Cgil. "Ad oggi, infatti, ci sono risorse per soli 3mila posti e un generico impegno a finanziarne altri 3mila. Parliamo di lavoratrici e lavoratori, operatori data entry, funzionari tecnici (tecnici di amministrazione, tecnici edili, tecnici contabili, tecnici IT), funzionari addetti all’ufficio per il processo, che hanno contribuito in maniera determinante a smaltire gli arretrati, a velocizzare i tempi della giustizia e al funzionamento dell’Ufficio per il processo. Un riconoscimento che arrivato da tutti: magistrati, dirigenti di giustizia, politica e governo. Tante parole sulla necessita’ di una giustizia piu’ veloce ed efficiente, nell’interesse di tutti, operatori e cittadini, e poi ci si muove in una direzione totalmente opposta? Se l’esecutivo non inserira’ in legge di Bilancio le risorse necessarie per la totale trasformazione dei rapporti di lavoro da determinato a indeterminato per questi lavoratori e lavoratrici sara’ il baratro", ha evidenziato il segretario nazionale Florindo Oliverio.